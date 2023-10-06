По мнению Марка Колановича, высокий уровень процентных ставок в США, острая нехватка денежных средств у людей, по всей вероятности, приведут к началу экономической рецессии в США.

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JPMorgan прогнозирует спад на фондовом рынке США

Таким образом, также может начаться падение американского фондового рынка. Потенциальный спад на бирже оценивается в 20%. Коланович добавил, что рынок в течение определенного периода может фиксировать рост. В целом динамика будет зависеть от экономических данных в ближайшие несколько месяцев.

Эксперт выделил компании, которые находятся в наиболее уязвимой позиции. Речь идет о так называемой "Большой семерке" на фондовом рынке:

Apple;

Amazon;

Meta;

Alphabet;

NVIDIA;

Tesla;

Microsoft.

С начала 2023 акции выше упомянутых компаний выросли на 83%. Это составляет большинство по приросту Индекса S&P 500. Добавим, что на момент создания этого материала суммарная капитализация всех перечисленных корпораций составляет почти 11 триллионов долларов, по данным Global Ranking.

Что такое Индекс S&P 500 Это фондовый индекс, включающий ценные бумаги 500 публичных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию на рынке.

Прогнозы от других экспертов

Известный экономист и стратег Дэвид Розенберг в начале сентября заявил, что следующие 6 месяцев играют критическую важную роль для экономики США По его словам, если первой экономике мира удастся избежать "этой маленькой рецессии", так это будет чудом. Похожее мнение разделяет главный стратег по акциям США JPMorgan Дубравко Лакос, который тоже готовится к рецессии. Кроме того, Лакос сомневается в реализации сценария с мягкой посадкой.