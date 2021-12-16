В последний раз Федеральная резервная система (ФРС) публиковала подобный прогноз еще в сентябре . Это означает, что новые данные впервые учитывают завершение Дельта-волны, появление штамма омикрон, темпы роста инфляции, достигшие пика почти за 40 лет.

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ФРС обнародовала новый прогноз по экономике

Новые данные от Федеральной резервной системы указывают на более быстрый и более дорогой отскок в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, ожидается, что средний уровень безработицы в 2022 году снизится до 3,5% с 3,8% . Новая оценка соответствует рекордно низким показателям, наблюдавшимся до начала пандемии. Оценку на 2023 и 2024 годы оставили без изменений – на уровне 3,5% .

Также ожидается, что рост экономики превысит сентябрьские оценки ФРС. Согласно новому прогнозу рост валового внутреннего продукта достигнет 4% в следующем году. Для сравнения, ранее этот показатель равнялся 3,8% . Ожидается, что экономика вырастет на 2,2% в 2023 году по сравнению с последним прогнозом в 2,5%, а в 2024 году – на 2%. Экономический прогноз на долгосрочную перспективу сохранили на уровне 1,8% .

Обратите внимание! В ФРС ожидают, что инфляция достигнет пика в четвертом квартале этого года, при этом возобновление будет более медленным.

Согласно средним прогнозам, индекс цен на личные потребительские расходы в 2022 году повысится до 2,6% с 2,2%, как ожидалось в сентябре. В 2023 году показатель инфляции возрастет до 2,3% с 2,2%. В 2024 году речь идет об инфляции на уровне 2,1% .

ФРС обнародовала новый прогноз по экономике / Фото Getty Images

Планы ФРС

Недавно Федеральная резервная система США сообщила об ускорении темпов сворачивания своих экстренных покупок активов, завершив эту программу в марте. Этот шаг открывает двери для американского центробанка для более агрессивного повышения процентных ставок в 2022 году, поскольку он стремится охладить рост цен.

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