Это случилось на фоне глобального кризиса в сфере здравоохранения и глубокой рецессии. В МВФ добавили, что политики должны найти правильный баланс между большими долгами и набирающей обороты инфляцией.

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Глобальный долг достиг рекордной отметки

Согласно последним данным Международного валютного фонда , в 2020 году мировой долг вырос на 28 процентных пунктов до 256% ВВП. Задолженность была на высоком уровне еще до кризиса, однако сейчас государства вынуждены учитывать сразу ряд важных факторов:

рекордно высокие государственные и частные долги,

новые вирусные мутации,

рост инфляции

Долги государственного сектора выросли до рекордных 99% ВВП, в то время как задолженность частного (от финорганизаций до домохозяйств) тоже достигала новых высот. Увеличение долговых обязательств особенно заметно в странах с развитой экономикой, где государственный долг вырос примерно с 70% ВВП в 2007 году до 124% ВВП в 2020 году. Тем не менее темпы роста долгов частного сектора были более умеренными – со 164% до 178% ВВП за аналогичный период.

Глобальный долг установил рекорд / Инфографика МВФ