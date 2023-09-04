По словам исполняющего обязанности помощника министра финансов США Эрика Ван Ностранда, ценовой потолок для российской нефти работает. Мол, Россия теряет доходы.

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США об эффективности ценового потолка для нефти из России

Американский чиновник также добавил, что в США удовлетворены тем, что Россия продолжает обеспечивать необходимые объемы поставок на рынок. Кроме того, он заявил, что Штаты не хотят нарушать динамику на глобальном рынке нефти, поскольку это может привести к нестабильности.

Ценовой потолок работает через 9 месяцев после введения,

– Эрик Ван Ностранд.

Эрик Ван Ностранд сообщил, что благодаря вышеупомянутой политике удалось добиться сокращения доходов России. Напомним, что экспорт нефти и газа приносит агрессору критически важную долю поступлений в бюджет. Представитель Минфина США подчеркнул, что любые нарушения предела для российской нефти будут расследовать правоохранители из США и стран-союзников.

Чиновник из США подчеркнул, что официальный Вашингтон оценивает эффективность своей политики не в объеме молекул нефти, которые продают в пределах ограничений. По его словам, американцы рассматривают это как рыночный механизм изменения стимулов на рынке нефти. К тому же покупатели по всему миру могут договариваться о более выгодных скидках на поставку нефти российского происхождения.

Что следует знать об экспорте российской нефти после введения ценового потолка:

Страны G7 установили предел для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель . Эти ограничения вступили в силу 5 декабря 2022 года ;

установили предел для российской нефти на уровне . Эти ограничения вступили в силу ; Однако с июля стоимость известнейшего бренда российской нефти – Urals – торгуется на рынке выше ценового потолка. На момент создания этого материала, баррель этой нефти стоит 70,46 доллара , согласно данным Oil Price;

, согласно данным Oil Price; Даже несмотря на это, ряд западных компаний продолжают предоставлять услуги. необходимые для транспортировки российской нефти. Например, можно упомянуть о страховых компаниях, которые чаще всего сосредоточены в Великобритании.

Напомним, что украинский экономист Борис Кушнирук считает, что политика Запада сейчас направлена на то, чтобы не создавать проблем себе, но при этом усложнить условия для России. По его словам, в таких реалиях не стоит ожидать того, что страны G7 пересмотрят ценовой потолок в пользу его снижения.