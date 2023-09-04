По словам исполняющего обязанности помощника министра финансов США Эрика Ван Ностранда, ценовой потолок для российской нефти работает. Мол, Россия теряет доходы.

США об эффективности ценового потолка для нефти из России

Американский чиновник также добавил, что в США удовлетворены тем, что Россия продолжает обеспечивать необходимые объемы поставок на рынок. Кроме того, он заявил, что Штаты не хотят нарушать динамику на глобальном рынке нефти, поскольку это может привести к нестабильности.

Ценовой потолок работает через 9 месяцев после введения,
– Эрик Ван Ностранд.

Эрик Ван Ностранд сообщил, что благодаря вышеупомянутой политике удалось добиться сокращения доходов России. Напомним, что экспорт нефти и газа приносит агрессору критически важную долю поступлений в бюджет. Представитель Минфина США подчеркнул, что любые нарушения предела для российской нефти будут расследовать правоохранители из США и стран-союзников.

Чиновник из США подчеркнул, что официальный Вашингтон оценивает эффективность своей политики не в объеме молекул нефти, которые продают в пределах ограничений. По его словам, американцы рассматривают это как рыночный механизм изменения стимулов на рынке нефти. К тому же покупатели по всему миру могут договариваться о более выгодных скидках на поставку нефти российского происхождения.

Что следует знать об экспорте российской нефти после введения ценового потолка:

  • Страны G7 установили предел для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Эти ограничения вступили в силу 5 декабря 2022 года;
  • Однако с июля стоимость известнейшего бренда российской нефти – Urals – торгуется на рынке выше ценового потолка. На момент создания этого материала, баррель этой нефти стоит 70,46 доллара, согласно данным Oil Price;
  • Даже несмотря на это, ряд западных компаний продолжают предоставлять услуги. необходимые для транспортировки российской нефти. Например, можно упомянуть о страховых компаниях, которые чаще всего сосредоточены в Великобритании.

Напомним, что украинский экономист Борис Кушнирук считает, что политика Запада сейчас направлена на то, чтобы не создавать проблем себе, но при этом усложнить условия для России. По его словам, в таких реалиях не стоит ожидать того, что страны G7 пересмотрят ценовой потолок в пользу его снижения.