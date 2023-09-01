В 2023 году Мексика опередила Китай, став основным торговым партнером США. Только за первые 4 месяца текущего года объемы торговли между двумя странами оценили в 263 миллиарда долларов. Это свидетельствует о важных изменениях мировой экономики.

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Мексика стала главным торговым партнером США

Торговля с Мексикой достигла отметки в 15,4% от общего объема товаров, экспортирующих и импортирующих США. В тройку лидеров также вошли Канада и Китай с 15,2% и 12% соответственно.

Тот факт, что Мексика смогла вновь стать главным торговым партнером США и отобрать этот статус у Китая, который в течение последних 20 лет активно работал над интеграцией в американскую экономику, это признак того, что последствия экономического хаоса в 2020 году будут существенно влиять на глобальную экономику в следущие годы, пишет Business Insider.

Стоит добавить, что Китай экспортирует больше в США, чем США в Китай. В то время как торговлю с Мексикой можно назвать более сбалансированной в контексте импорта и экспорта

Имеющиеся глобальные экономические отношения охватывают множество проблем, среди которых национальная безопасность, климатическая политика и устойчивость цепочек снабжения,

– заявил старший бизнес-экономист Федерального резервного банка Далласа.

Однако следует учитывать, что первые шаги к ухудшению отношений между двумя первыми экономиками мира зафиксировали еще в 2018 году. В это время администрация бывшего президента США Дональда Трампа установила новые тарифы на импорт товаров из Китая. Официальный Пекин сделал аналогичный ответный шаг. Пандемия только способствовала увеличению этого разрыва.

К теме! Команда действующего президента США Джозефа Байдена пытается улучшить отношения с Китаем. В частности, этим летом глава Минфина США посетила с официальным визитом страну с второй экономикой мира. С другой стороны, тарифы на импорт из Китая оставили без изменений.

Уменьшение объемов торговли между США и Китаем свидетельствует о следующих изменениях и последствиях: