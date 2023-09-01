В 2023 году Мексика опередила Китай, став основным торговым партнером США. Только за первые 4 месяца текущего года объемы торговли между двумя странами оценили в 263 миллиарда долларов. Это свидетельствует о важных изменениях мировой экономики.
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Мексика стала главным торговым партнером США
Торговля с Мексикой достигла отметки в 15,4% от общего объема товаров, экспортирующих и импортирующих США. В тройку лидеров также вошли Канада и Китай с 15,2% и 12% соответственно.
Тот факт, что Мексика смогла вновь стать главным торговым партнером США и отобрать этот статус у Китая, который в течение последних 20 лет активно работал над интеграцией в американскую экономику, это признак того, что последствия экономического хаоса в 2020 году будут существенно влиять на глобальную экономику в следущие годы, пишет Business Insider.
Стоит добавить, что Китай экспортирует больше в США, чем США в Китай. В то время как торговлю с Мексикой можно назвать более сбалансированной в контексте импорта и экспорта
Имеющиеся глобальные экономические отношения охватывают множество проблем, среди которых национальная безопасность, климатическая политика и устойчивость цепочек снабжения,
– заявил старший бизнес-экономист Федерального резервного банка Далласа.
Однако следует учитывать, что первые шаги к ухудшению отношений между двумя первыми экономиками мира зафиксировали еще в 2018 году. В это время администрация бывшего президента США Дональда Трампа установила новые тарифы на импорт товаров из Китая. Официальный Пекин сделал аналогичный ответный шаг. Пандемия только способствовала увеличению этого разрыва.
Уменьшение объемов торговли между США и Китаем свидетельствует о следующих изменениях и последствиях:
- Уменьшение объемов торгов с Китаем означает рост расходов для компаний и потребителей в США;
- Это отражение ухудшения отношений между США и Китаем.