У 2023 році Мексика випередила Китай, ставши головним торговим партнером США. Лише за перші 4 місяці поточного року обсяги торгівлі між двома країнами оцінили у 263 мільярди доларів. Це свідчить про важливі зміни для світової економіки.

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Мексика стала головним торговим партнером США

Торгівля з Мексикою досягла позначки у 15,4% від загального обсягу товарів, які експортують та імпортують США. До трійки лідерів також увійшли Канада та Китай з 15,2% та 12% відповідно.

Той факт, що Мексика зуміла знову стати головним торговим партнером США та відібрати цей статус у Китаю, який протягом останніх 20 років активно працював над інтеграцією в американську економіку, це ознака того, що наслідки економічного хаосу 2020 року будуть суттєво впливати на глобальну економіку ще довгі роки, пише Business Insider.

Варто додати, Китай експортує більше до США, ніж США до Китаю. Тоді як торгівлю з Мексикою можна назвати більш збалансованою у контексті імпорту та експорту.

Наявні глобальні економічні відносини охоплюють безліч проблем, серед яких національна безпека, кліматична політика та стійкість ланцюжків постачання,

– заявив старший бізнес-економіст Федерального резервного банку Далласа.

Проте варто враховувати, що перші кроки до погіршення відносин між двома першими економіками світу зафіксували ще у 2018 році. Саме тоді адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа встановила нові тарифи на імпорт товарів з Китаю. Офіційний Пекін зробив аналогічний крок у відповідь. Пандемія лише посприяла збільшенню цього розриву.

До теми! Команда чинного президента США Джозефа Байдена намагається покращити відносини з Китаєм. Зокрема, цього літа очільниця Мінфіну США відвідала з офіційним візитом країну з другою економікою світу. З іншої сторони тарифи на імпорт з Китаю залишили без змін.

Зменшення обсягів торгівлі між США та Китаєм свідчить про такі зміни та наслідки: