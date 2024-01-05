Речь идет о датской компании Maersk, которая является одним из лидеров отрасли. Сообщается, что теперь некоторые суда будут перенаправляться вокруг Африки.

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Компания Maersk приостановила транзит через Красное море

Дело в том, что ситуация в Красном море набирает обороты, поскольку боевики-хуситы атакуют суда. Это приводит к изменению маршрутов судов, курсирующих между Азией и Европой. В частности, они выбирают более длинный маршрут возле Мыса Доброй Надежды вокруг Южной Африки.

В Maersk подчеркнули, что ситуация постоянно развивается и остается крайне нестабильной, а все доступные данные подтверждают наличие серьезных рисков безопасности.

Следует добавить, что суда от Maersk возобновили свои маршруты через Красное море и Аденский залив после паузы в декабре, однако компания снова приостановила этот процесс из-за атаки на одно из ее судов