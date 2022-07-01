"Недавнее резкое сокращение Россией объемов поставок природного газа в ЕС означает, что этот месяц стал первым в истории, когда Евросоюз импортировал больше газа в сжиженном состоянии из Соединенных Штатов, чем по трубам из России", – говорится в сообщении.

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Он также подчеркнул, что уменьшение российского предложения параллельно заставляет ЕС сбавлять спрос на газ, чтобы подготовиться к зиме.

Объемы поставок природного газа из России и США в Европу / Инфографика Международного энергетического агентства

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