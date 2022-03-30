Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев.

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Фактически украинская гривна за более чем месяц войны "просела" всего на 10%. Рубль в то же время обвалился вдвое.

Гривна – это один из важнейших критериев благосостояния и прочности государства во время войны. Ее стабильность – абсолютная предпосылка нашей победы. И финансовый фронт сегодня является сверхважным. Это тот форпост, который мы не можем сдать при любых условиях,

– подчеркнул Гетманцев.

Политик добавил, что валютную панику удалось унять, а это свидетельствует о правильных шагах со стороны Нацбанка.

Отпустит ли Нацбанк курс

Напомним, что Нацбанк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривны, а курс евро – на уровне 33,17 гривны еще 24 февраля, в день, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Гетманцев предполагает, что Нацбанк может отпустить курс раньше, чем завершится война. Но это также будет зависеть от состояния банковской системы в целом.

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