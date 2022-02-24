Официальный курс доллара и евро

На четверг, 24 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне – 29,25 гривны. Это на 26 копеек больше, чем в среду.

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Аналогичная ситуация со стоимостью европейской валюты, она тоже резко выросла. Курс евро остановился на уровне 33,17 гривны , что на 27 копеек больше .

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллары – 29,43 – 29,48.

Евро - 32,35 - 32,40.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 29,31 гривны, продажа – 30,13 гривны.

Евро: покупка – 33,18 грн, продажа – 34,12 грн.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.