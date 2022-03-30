Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, митної і податкової політики Данило Гетманцев.

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Фактично українська гривня за понад місяць війни "просіла" всього на 10%. Рубль натомість обвалився вдвічі.

Гривня – це один з найважливіших критеріїв добробуту та міцності держави у війну. Її стабільність – абсолютна передумова нашої перемоги. І фінансовий фронт сьогодні є надважливим. Це той форпост, який ми не можемо здати за будь-яких умов,

– наголосив Гетманцев.

Політик додав, що валютну паніку вдалося вгамувати, а це свідчить про правильні кроки з боку Нацбанку.

Чи відпустить Нацбанк курс

Нагадаємо, що Нацбанк зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривні, а курс євро – на рівні 33,17 гривні ще 24 лютого, в день, коли Росія почала повномасштабну війни проти України.

Гетманцев припускає, що Нацбанк може відпустити курс раніше, ніж завершиться війна. Але це також залежатиме від стану банківської системи в цілому.

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