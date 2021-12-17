Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что спрос на нефтепродукты в США вырос до рекордной отметки – 23,191 миллиона баррелей в сутки за неделю, закончившуюся 10 декабря. Предыдущий максимум был зафиксирован в течение недели, закончившейся 27 августа 2021 года на уровне 22,820 миллиона баррелей в сутки.

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Цены на нефть снова выросли

Стоимость нефти марки WTI выросла примерно на 2% в четверг, 16 декабря, на фоне данных от EIA до 72,04 доллара за баррель. Цена черного золота Brent поднялась на 1,19% до 74,76 доллара за баррель. Цены достигли максимума за три недели.

Кроме того, колебания цен на рынке нефти зафиксировали спустя всего несколько дней после того, как министр энергетики Саудовской Аравии предупредил трейдеров не делать ставку на обесценивание нефти.

К теме роста цен на нефть несколько сдерживают опасения по поводу вспышки нового штамма коронавируса – омикрон . По мнению некоторых экспертов, в настоящее время эту волну невозможно остановить. Больше об омикроне читайте по ссылке .

Чтобы предотвратить подобные действия, организация ОПЕК+ оставила открытой свою предыдущую встречу на случай, если ей понадобится внести изменения в свою стратегию производства в последнюю минуту. В настоящее время группа планирует увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с января 2022 года. Чрезмерная активность трейдеров с короткой позицией или падение цен могут побуждать ОПЕК+ "укротить" планы по увеличению объемов производства.

На момент создания этого материала стоимость нефти, согласно Bloomberg , составляет: