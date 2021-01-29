В 2020 году большинство инвесторов оказывали преимущества первой криптовалюте - биткоину. Однако аналитики Coinbase прогнозируют, что в 2021 году может все измениться.

Источник: Coinbase

В 2021 году все больше инвестиционных инвесторов будут отдавать предпочтение именно Ethereum.

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Сколько стоит Ethereum

Биткоин в начале года показал впечатляющие результаты, обновив свой исторический максимум. Так, 8 января он побил рекорд в 42 тысяч долларов. В то же время Ethereum тоже не отставал – за год его стоимость увеличилась на 487%.

По состоянию на 29 января стоимость главного конкурента биткоинов составляет 1426 долларов.



Курс Ethereum состоянию на 29 января / Графика Investing.com

Почему инвесторы заинтересовались Ethereum

Аналитики Coinbase отмечают, что сеть ETH-блокчейну имеет большее количество проектов чем биткоин. Именно это является главным преимуществом для инвесторов. К примеру, DeFi-проекты на Ethereum за последний год увеличились более чем на 25 раз и имеют активы на сумму более 25 миллиардов долларов.

Кроме этого, на Ethereum ждет масштабное обновление сети – Ethereum 2.0 заменят в ETH протокол Proof of Work (PoW) на Proof of Stake (PoS). Это значительно улучшит скорость и увеличит масштабы сети.

С увеличением спроса на Ethereum соглашается и главный аналитик компании Messari Райан Уоткинс. По его мнению, на это прежде всего повлияет запуск ETH-фьючерсов на Чикагской товарной бирже. Это считается прямым показателем популярности криптовалюта среди крупных инвесторов.

2021 prediction:



In 2021 we begin seeing institutions buy $ETH



Once you accept that Bitcoin may be valuable, it opens your mind to the possibility that other cryptoassets may also be valuable.



It’s a much easier jump from $BTC to $ETH from there. — Ryan Watkins (@RyanWatkins_) December 27, 2020

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