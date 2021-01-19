Криптовалюта Ethereum, которую считают главным конкурентом биткоина, подошла к историческому максимуму. Во вторник, 19 января, она выросла на 17%.

Ethereum достиг отметки 1439 долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk, сообщает CNBC.

К теме Перспективные альткойны в 2021, которые стоит добавить в портфель

Это немного меньше рекордных показателей в начале 2018 года. Тогда главный конкурент биткоина стоил 1448 долларов. Это произошло на фоне прироста, а затем резкого падения основных криптовалюта, в частности биткоина.

Что интересно, цена Ethereum с начала 2021 увеличилась почти вдвое.

Динамика роста Ethereum / Графика CoinDesk

Что надо знать о Ethereum

Ethereum – это криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. Эта криптовалюта есть на втором месте в мире по капитализации и всегда растет, ведь ограничений в выпуске новых токенов нет.

Эксперты возлагают большие надежды на Ethereum. Ее основное преимущество – это полезность и востребованность платформы. Она позволяет разрабатывать децентрализованные решения для многих сфер.

Какова ситуация с биткоином

В 2020 году цена биткоинов серьезно выросла. В начале 2021 года криптовалюта побила свой рекорд и достигла отметки в 41 921 доллар.

Однако после этого, 10 – 11 января, стоимость биткоинов обвалилась более чем на 20%. Это был самый большой двухдневный спад со времен, когда COVID-19 впервые ударил по мировому рынку.

По состоянию на вторник, 19 января, первая криптовалюта, по данным CoinDesk, стоит более 37 тысячи долларов.

Цена биткоина 19 января / График CoinDesk

Мы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.