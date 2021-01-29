У 2020 році більшість інвесторів надавали переваги першій криптовалюті – біткойну. Однак аналітики Coinbase прогнозують, що у 2021 році може все змінитись.

Джерело: Coinbase

У 2021 році все більше інвестиційних інвесторів надаватимуть перевагу саме Ethereum.

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Скільки коштує Ethereum

Біткойн на початку року показав вражаючі результати, оновивши свій історичний максимум. Так, 8 січня він побив рекорд у 42 тисячі доларів. Водночас Ethereum також не пас задніх – за рік його вартість збільшилась на 487%.

Станом на 29 січня вартість головного конкурента біткойна становить 1 426 доларів.



Курс Ethereum станом на 29 січня / Графіка Investing.com

Чому інвестори зацікавили Ethereum

Аналітики Coinbase наголошують, що мережа ETH-блокчейну має більшу кількість проєктів ніж біткойн. Саме це є головною перевагою для інвесторів. До прикладу, DeFi-проєкти на Ethereum за останній рік збільшились на понад 25 разів й мають активи на суму більше ніж 25 мільярдів доларів.

Окрім цього, на Ethereum чекає масштабне оновлення мережі – Ethereum 2.0 замінять в ETH протокол Proof of Work (PoW) на Proof of Stake (PoS). Це значно покращить швидкість та збільшить масштаби мережі.

Зі збільшенням попиту на Ethereum погоджується й головний аналітик компанії Messari Раян Уоткінс. На його думку, на це насамперед вплине запуск ETH-ф'ючерсів на Чиказькій товарній біржі. Це вважається прямим показником популярності криптовалюти серед великих інвесторів.

2021 prediction:



In 2021 we begin seeing institutions buy $ETH



Once you accept that Bitcoin may be valuable, it opens your mind to the possibility that other cryptoassets may also be valuable.



It’s a much easier jump from $BTC to $ETH from there. — Ryan Watkins (@RyanWatkins_) December 27, 2020

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