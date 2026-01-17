Одна справка может стоить пенсии: пенсионерам следует срочно обратиться в ПФУ
- Пенсионеры с временно оккупированных территорий должны подтвердить, что не получают выплат от пенсионных органов России, чтобы избежать приостановления выплат в Украине.
- Информацию можно передать лично в сервисном центре ПФУ, дистанционно через видеосвязь, по почте или онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.
Пенсионный фонд Украины напомнил отдельным категориям пенсионеров о необходимости выполнения установленных требований. В случае их игнорирования выплаты могут быть временно приостановлены или не начисляться.
Какую справку нужно срочно подать в ПФУ?
Речь идет об обязанности отдельных получателей пенсий подтвердить факт неполучения выплат от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины, передает 24 Канал.
Такое сообщение должны подать граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Украины, а также те, кто выехал и сейчас находится на ВОТ.
В то же время непредоставление этой информации может стать основанием для пересмотра или приостановления пенсионных выплат из украинского бюджета.
Как сообщить ПФУ о неполучении пенсии от России?
Вместе с этим ПФУ подробно объяснил механизм передачи информации. Пенсионеры могут сообщить о неполучении пенсии от России несколькими способами:
- лично обратившись в любой сервисный центр ПФУ;
- дистанционно через видеосвязь с работником фонда;
- почтовым отправлением в территориальный орган ПФУ с заявлением в произвольной форме и документом, подтверждающим пребывание лица в живых;
- или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Справочно: Для этого в разделе "Дистанционное информирование" необходимо сделать соответствующую отметку о неполучении пенсионных или страховых выплат от другого государства, в частности Российской Федерации.