Яку довідку потрібно терміново подати до ПФУ?
Йдеться про обов’язок окремих одержувачів пенсій підтвердити факт неотримання виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Про це нагадали в Пенсійному фонді України, передає 24 Канал.
Таке повідомлення мають подати громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також ті, хто виїхав і наразі перебуває на ТОТ.
Водночас ненадання цієї інформації може стати підставою для перегляду або призупинення пенсійних виплат з українського бюджету.
Як повідомити ПФУ про неотримання пенсії від Росії?
Разом із цим ПФУ детально пояснив механізм передачі інформації. Пенсіонери можуть повідомити про неотримання пенсії від Росії кількома способами:
- особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ;
- дистанційно через відеозв’язок із працівником фонду;
- поштовим відправленням до територіального органу ПФУ із заявою у довільній формі та документом, що підтверджує перебування особи в живих;
- або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
Довідково: Для цього у розділі "Дистанційне інформування" необхідно зробити відповідну позначку про неотримання пенсійних чи страхових виплат від іншої держави, зокрема Російської Федерації.