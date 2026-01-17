Яку довідку потрібно терміново подати до ПФУ?

Йдеться про обов’язок окремих одержувачів пенсій підтвердити факт неотримання виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Про це нагадали в Пенсійному фонді України, передає 24 Канал.

Таке повідомлення мають подати громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також ті, хто виїхав і наразі перебуває на ТОТ.

Водночас ненадання цієї інформації може стати підставою для перегляду або призупинення пенсійних виплат з українського бюджету.

Як повідомити ПФУ про неотримання пенсії від Росії?

Разом із цим ПФУ детально пояснив механізм передачі інформації. Пенсіонери можуть повідомити про неотримання пенсії від Росії кількома способами:

особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ;

дистанційно через відеозв’язок із працівником фонду;

поштовим відправленням до територіального органу ПФУ із заявою у довільній формі та документом, що підтверджує перебування особи в живих;

або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Довідково: Для цього у розділі "Дистанційне інформування" необхідно зробити відповідну позначку про неотримання пенсійних чи страхових виплат від іншої держави, зокрема Російської Федерації.

Кому ще можуть припинити нараховувати виплати?