Какую справку нужно срочно подать в ПФУ?

Речь идет об обязанности отдельных получателей пенсий подтвердить факт неполучения выплат от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины, передает 24 Канал.

Интересно Мартовская индексация: как изменятся пенсии украинцев весной 2026 года

Такое сообщение должны подать граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Украины, а также те, кто выехал и сейчас находится на ВОТ.

В то же время непредоставление этой информации может стать основанием для пересмотра или приостановления пенсионных выплат из украинского бюджета.

Как сообщить ПФУ о неполучении пенсии от России?

Вместе с этим ПФУ подробно объяснил механизм передачи информации. Пенсионеры могут сообщить о неполучении пенсии от России несколькими способами:

лично обратившись в любой сервисный центр ПФУ;

дистанционно через видеосвязь с работником фонда;

почтовым отправлением в территориальный орган ПФУ с заявлением в произвольной форме и документом, подтверждающим пребывание лица в живых;

или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Справочно: Для этого в разделе "Дистанционное информирование" необходимо сделать соответствующую отметку о неполучении пенсионных или страховых выплат от другого государства, в частности Российской Федерации.

Кому еще могут прекратить начислять выплаты?