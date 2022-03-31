Это связано с рисками из-за наложенных санкций. Решение вступило в силу 31 марта.
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В список компаний, акции которых были исключены, вошли "Веон", "АЛРОСА Финанс", "Башнефть", "Банк Зенит", "РЖД Капитал", "Камаз", "Лукойл Капитал", "ВЕБ Финанс", "Русал Капитал" ГАК СИБУР Секьюрииз", ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и другие.
Акции, эмитентом которых является Беларусь или Россия, исключили из:
- Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P Еврозоны;
- S&P Eurozone Quasi и индекс иностранных государственных облигаций;
- Совокупный индекс облигаций без обеспечения, разработанный S&P Global;
- Индекс энергетических облигаций S&P Global LargeMidCap по сырьевым товарам и ресурсам;
- Индекс зеленых облигаций S&P;
- Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P Switzerland;
- Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P UK;
- Совокупный индекс облигаций США S&P;
- Глобальный индекс высокодоходных корпоративных облигаций S&P в долларах США;
- Глобальный индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P в долларах США;
- S&P Индекс наднациональных и иностранных государственных облигаций США.
Напомним, что Fitch Ratings, Moody's и S&P Global Ratings аннулировали свои рейтинги российских компаний и прекратили свою деятельность в России.
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