Это связано с рисками из-за наложенных санкций. Решение вступило в силу 31 марта.

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В список компаний, акции которых были исключены, вошли "Веон", "АЛРОСА Финанс", "Башнефть", "Банк Зенит", "РЖД Капитал", "Камаз", "Лукойл Капитал", "ВЕБ Финанс", "Русал Капитал" ГАК СИБУР Секьюрииз", ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и другие.

Акции, эмитентом которых является Беларусь или Россия, исключили из:

Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P Еврозоны;

S&P Eurozone Quasi и индекс иностранных государственных облигаций;

Совокупный индекс облигаций без обеспечения, разработанный S&P Global;

Индекс энергетических облигаций S&P Global LargeMidCap по сырьевым товарам и ресурсам;

Индекс зеленых облигаций S&P;

Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P Switzerland;

Индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P UK;

Совокупный индекс облигаций США S&P;

Глобальный индекс высокодоходных корпоративных облигаций S&P в долларах США;

Глобальный индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня S&P в долларах США;

S&P Индекс наднациональных и иностранных государственных облигаций США.

Напомним, что Fitch Ratings, Moody's и S&P Global Ratings аннулировали свои рейтинги российских компаний и прекратили свою деятельность в России.