Такой шаг компания сделала в рамках санкций, ранее наложенных Европейским Союзом.

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Кредитное рейтинговое агентство ЕС (CRA) запретило предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам или органам, созданным в России. Решение приняли еще 15 марта – рейтинговым агентствам дали месяц на исполнение.

Почему кредитный рейтинг важен

Суть кредитного рейтинга состоит в том, чтобы показать инвестору надежность его вклада в активы компании или страны. Без кредитного рейтинга инвесторы попросту не будут заходить на российский рынок.

Напомним, что об аналогичном решении уже сообщили и другие ведущие кредитные агентства мира:

Компания Fitch еще 9 марта прекратила коммерческую деятельность в России. Тогда оставили только аналитику, но теперь агрессора лишили и этого.

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