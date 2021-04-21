Абсолютное большинство людей зарабатывает деньги в рабочие часы. Но бизнесмены, которым удалось хорошо наладить свой бизнес, зарабатывают деньги всегда, даже во сне.

Чей сон самый дорогой Сон Илона Маска приносит больше всего денег – 95,6 миллиона долларов он в среднем зарабатывал в 2020 году за 6 часов сна, по подсчетам 24 канала на основе данных Bloomberg . Такого результата достичь ему помогла компания Tesla. Ее акции в 2020 году выросли более чем 700%. Интересно Меньше не получается: сколько часов спит Илон Маск Джефф Безос – самый богатый человек мира – за 8 часов сна зарабатывал по 65,6 миллиона долларов в прошлом году. Его детище Amazon также принесло основателю сверхприбыли, ведь из-за карантина люди активнее пользовались преимуществами онлайн-коммерции, а компании – облачных сервисов.

Несколько меньше зарабатывает Билл Гейтс , основатель Microsoft. В среднем 7 часов сна приносят ему 18,4 миллиона долларов .

Похожие прибыли получает и Марк Цукерберг – 14,8 миллиона долларов за ночь. Правда, основатель Facebook спит меньше всех среди этих богачей – всего 5 часов в сутки.

Уоррен Баффет , который является образцом в мире инвестиций, каждое утро просыпался на 2,9 миллиона долларов богаче. Интересно, что инвестор спит полноценных 8 часов ежедневно.

Основатель Louis Vuitton француз Бернар Арно каждую ночь зарабатывал 790 тысяч долларов в прошлом году. Как грамотно управлять деньгами и прибыльно инвестировать на бирже? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub .