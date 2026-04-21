Рекорд со времен пандемии: в России произошло сокращение добычи нефти: в России произошло сокращение добычи нефти

Рекорд со времен пандемии: в России произошло сокращение добычи нефти
Россия была вынуждена сократить добычу нефти в апреле из-за украинских атак дронами на порты и нефтеперерабатывающие заводы. Также состоялась остановка поставок сырой нефти по единственному оставшемуся российскому трубопроводу в Европу.
Что происходит с нефтью в России?
Это может быть самое резкое месячное падение добычи России за шесть лет – со времен пандемии COVID. По словам источников, в апреле страна могла сократить добычу примерно на 300 – 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним уровнем первых месяцев года.
Нефть, которую преимущественно добывают на месторождениях Западно-Сибирского бассейна, является основой экономики России. Поэтому снижение добычи означает падение доходов для второго по величине экспортера в мире.
Потенциальные потери могут частично компенсироваться войной с Ираном. Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что высокие цены помогут уменьшить дефицит бюджета.
Но в последние недели Украина осуществила волну атак дронами на крупнейшие западные нефтяные порты России, что повлекло масштабные пожары, а также нанесла удары по нефтеперерабатывающим заводам.
Напомним! Россия засекретила данные о добыче нефти вскоре после начала войны полномасштабной в Украине в 2022 году.
- Добыча нефти в России достигла пика в конце 1980-х годов, но резко упала после распада Советского Союза в 1991 году из-за недостатка инвестиций.
- В 2000-х и 2010-х годах она восстановилась, достигнув постсоветского максимума в 2019 году – непосредственно перед пандемией.
Апрельское падение означает снижение на 500 – 600 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем конца 2025 года.
В то же время месячное падение не обязательно означает годовое снижение добычи,
– уточнили в тексте.
Украина усилила атаки на ключевую российскую энергетическую инфраструктуру с целью подорвать российскую военную экономику. Дроны неоднократно поражали балтийские порты Усть-Луга и Приморск, а также черноморский порт Новороссийск – основные западные экспортные ворота России для нефти.
Российские нефтеперерабатывающие заводы также подверглись атакам. На выходных Украина атаковала и балтийский порт Высоцк. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди.
Важно! Дополнительно к ограничениям экспорта, поставки через трубопровод "Дружба" в Венгрию и Словакию через территорию Украины остаются остановленными после атак на инфраструктуру. в конце января.
