Что известно об импорте российской нефти Индией?

Индия сильно пострадала от войны на Ближнем Востоке. Ведь раньше она получала значительную часть нефти из этого региона, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Именно Индия является 3 по величине импортером нефти в мире.

Как известно, в марте ситуация с импортом в Индию в цифрах выглядела так:

в марте Индией было импортировано примерно 4,5 миллиона баррелей сырой нефти в день;

импорт российской нефти в Индию, фактически, удвоился, он составил ориентировочно – 2,25 миллиона баррелей в сутки;

а вот поставки с Ближнего Востока сократилось на 6,1% и достигали – 1,18 миллиона баррелей в сутки.

Важно! Доля ближневосточного сырья в импорте сырой нефти Индии снизилась до рекордно низкого уровня в марте. Она составила – 26,3%.

Россия продолжала оставаться главным поставщиком нефти в Индию в марте, тогда как Саудовская Аравия вытеснила Ирак, выйдя на второе место. Ангола заняла третье место, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличили импорт из Африки, чтобы заменить поставки с Ближнего Востока, за ней следуют ОАЭ и Ирак,

– указывает издание.

Заметим, такое увеличение импорта российской нефти Индией связано именно с тем, что США дали разрешение на покупку российской нефти, которая застряла в море. Это решение действовало в течение месяца. Однако недавно его продлили еще на 30 дней, сообщает Reuters.

