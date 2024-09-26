10 тысяч долларов наличными: реально ли снять такую ​​сумму за раз

В последние годы украинцы были вынуждены адаптироваться к ряду нововведений, которые связаны со снятием наличных. Нацбанк указал очень четкие лимиты, которые актуальны на время действия военного положения в Украине.

Снятие наличных в Украине

В Украине с 24 февраля 2022 года действуют ограничения на снятие наличных денег. Это решение принял НБУ. Лимиты центробанк установил как для получения наличных и гривнах, так и в иностранной валюте.

Стоит внимания Цены на нефть летят вниз: как Саудовская Аравия всколыхнула рынок

Всего в день в гривнах в банках или обменниках в Украине можно снять не более 100 тысяч. Тогда как в иностранной валюте реально получить не более 100 тысяч гривен в эквиваленте. Стоит добавить, чтобы получить наличную валюту, нужно обращаться в кассы в отделениях банков. Обычно, кассы работают в режиме живой очереди.

К теме! В украинских банках кроме иностранной валюты можно купить один из самых известных драгоценных металлов в мире – золото. На официальных сайтах кредиторов опубликована информация об актуальной стоимости золота, отделения, где можно купить драгоценный металл и тому подобное.

Курс доллара на 25 сентября: