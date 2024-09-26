Что происходит на рынке нефти

Во время торгов в четверг, 26 сентября, нефть продолжает стремительно дешеветь. Цены на нефть падают, поскольку Саудовская Аравия, которая является крупнейшим мировым экспортером сырья в мире, имеет целью отказаться от своего ценового ориентира – 100 долларов за баррель. Этот шаг является частью плана подготовки к увеличению добычи, согласно данным Reuters.

Актуально Доллар дорожает самыми стремительными темпами с начала лета

Кроме того, в среду в ООН заявили, что в Ливии могут договориться о процессе назначения главы центрального банка. Поэтому, страна приблизилась к решению проблемы по контролю над нефтяными доходами страны, что привело к перебоям в экспорте. В то же время на рынке, который и так переполнен, обеспокоены из-за слабого спроса в США и Китае.

Сколько стоит баррель нефти

Цена нефти Brent упала на 1,89 доллара или на 2,57%. Сырье торгуется на уровне 71,57 доллара за баррель. Тогда как нефть WTI подешевела на 1,83 доллара или 2,63%. Американское сырье стоит 67,86 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: