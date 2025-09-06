Кроме традиционных золота и серебра, на мировом рынке есть малоизвестные, но тоже стоящие и важные металлы. Речь идет о германии, рении, гелии и ряде других.

Какие есть самые драгоценные металлы?

В начале сентября цена за унцию золота достигла исторического максимума – более 3 500 долларов, а цена за слитки выросла на 34,5%, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Кроме золота, выросла еще и спотовая цена на серебро – на 0,4% до почти 41 доллара за унцию. Это самый высокий уровень цены с сентября 2011 года.

Интересно, что кроме золота и серебра не менее ценными являются платина и палладий. Цена на них достигает даже больше, чем за серебро – почти 1 400 долларов за платину (цена немного упала на сегодня) и 1 137 долларов за палладий (стоимость остается стабильной).

Сколько стоят другие металлы?

Цены на технологические металлы иногда достигают тысячи долларов за килограмм. Поэтому, самым дорогим среди них является германий, свидетельствуют данные Strategic Metals Invest.

Текущая цена на германий составляет 5 800,30 долларов за килограмм, с начала года цена выросла на 40,76%.

Зато цена за килограмм рения составляет 3 773,60 долларов.

Не отстает по цене гелий, который стоит 1 163,20 долларов за килограмм, а его рост с начала 2025 года достиг 23,68%.

Текущая цена индия составляет 805,40 долларов США за кг. Изменение цены с начала года составляет +15,25%.

Что известно о стоимости металлов?