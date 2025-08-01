Цены на золото в Украине в августе: как изменилась стоимость драгоценных металлов
- Цены на золото выросли на 1% из-за неопределенности вокруг торговых тарифов, спотовая цена достигла 3 308,07 доллара за унцию.
- Национальный банк Украины установил закупочные цены на золото от 4 383,31 до 4 427,59 гривны за грамм, в зависимости от качества металла.
Золото снова дорожает – инвесторы переориентируются на защитные активы на фоне нестабильности. Причины – потенциальное возвращение торговых барьеров со стороны США и ослабление американской валюты.
Какие мировые цены на золото?
Цены на золото выросли на 1%, поскольку трейдеры начали искать "тихую гавань" на фоне неопределенности вокруг торговых тарифов – срок завершения переговоров президента США Дональда Трампа истекает 1 августа. Спотовая цена на золото достигла 3 308,07 доллара за унцию, фьючерсы подорожали на 0,3% - до 3 306,10 доллара за унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Мы видим усиление торговой неопределенности по мере приближения срока введения пошлин 1 августа. Это вызывает умеренный спрос на золото как на безопасный актив. Центр более широкого ценового диапазона находится примерно на уровне 3 312 долларов за унцию,
– отметил вице-президент и старший стратег по металлам в компании Zaner Metals Питер Грант.
Важно! Накануне, Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений о возможном введении тарифов на импорт меди и других товаров из Бразилии и Южной Кореи накануне дедлайна повышения американских пошлин 1 августа.
Тем временем Федеральная резервная система США на заседании в среду сохранила процентную ставку без изменений. Однако дальнейшие комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла ослабили ожидания рынка относительно возможного снижения ставок в сентябре.
Интересно! Золото традиционно выигрывает в условиях низких процентных ставок, поскольку не приносит дохода в виде процентов и становится более привлекательным на фоне снижения доходности других активов.
Спотовая цена на серебро снизилась на 1,3%, до 36,66 доллара за унцию – минимальный уровень с 7 июля. Платина подешевела на 0,5% – до 1 306,98 доллара, а палладий подорожал примерно на 0,9% – до 1 215,79 доллара за унцию.
Какие цены на золото установил НБУ?
Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:
- Банковский металл: 4 427,59 гривны за грамм.
- Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 414,31 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 383,31 гривны за грамм.
Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?
Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам:
- 375 проба: 1 753,20 гривны за грамм;
- 500 проба: 2 371,25 гривны за грамм;
- 583 проба: 2 780,50 гривен за грамм;
- 585 проба: 2 785,33 гривны за грамм;
- 750 проба: 3 589,50 гривен за грамм;
- 900 проба: 4 242,20 гривен за грамм;
- 916 проба: 4 328,50 гривен за грамм;
- 999 проба (банковские слитки): 4 800,00 гривен за грамм.