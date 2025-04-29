Цены на нефть резко изменили динамику на рынке

На рынке нефти зафиксировали значительные изменения. На цены на нефть влияют ожидания инвесторов относительно двух крупнейших экономик мира.

Мировые цены на нефть сегодня

Во время торгов во вторник, 29 апреля, нефть падает в цене. Предыдущую торговую сессию эталонные бренды нефти завершили с существенным спадом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть падают, поскольку инвесторы снизили свои ожидания относительно роста спроса. Инвесторов беспокоит торговая война между США и Китаем, которая продолжается. Напомним, что эти две страны имеют особое значение, ведь являются двумя крупнейшими экономиками мира.

К теме! Цены на нефть за прошедшую неделю существенно упали. На рынок влияли тарифные войны между США и Китаем, критика Дональда Трампа в отношении центрального банка США и его руководителя, планы ОПЕК+ по добыче.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 44 цента или на 0,7%. Марка нефти торгуется на уровне 65,42 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate просела в цене на 40 центов или на 0,6%. Стоимость американской нефти упала до 61,65 доллара за баррель. Предыдущую торговую сессию обе марки нефти завершили с обвалом более чем на 1%

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: