Доллар США падает в цене

В понедельник, 10 марта, индекс доллара США продолжает предыдущую тенденцию, демонстрируя отрицательную динамику. Американская валюта дешевеет 6 торговую сессию подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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На доллар США продолжает давить беспокойство относительно экономики США. Напомним, что Федеральный резерв ожидает, что в первом квартале 2025 года экономика США, вырастет, но значительно меньше, чем прогнозировали ранее При этом за прошедшую неделю доллар потерял в цене 3,5%. Более того, это была худшая неделя для доллара с ноября 2022 года.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар сегодня

На момент создания этого материала, доллар США торгуется на уровне 103,76. Во время торгов валюта упала в цене на 0,08%, информирует MarketWatch. Тогда как за 5 дней доллар подешевел почти на 2,79%, а с начала года – 4,35%.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: