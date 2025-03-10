Доллар США падает в цене
В понедельник, 10 марта, индекс доллара США продолжает предыдущую тенденцию, демонстрируя отрицательную динамику. Американская валюта дешевеет 6 торговую сессию подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
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На доллар США продолжает давить беспокойство относительно экономики США. Напомним, что Федеральный резерв ожидает, что в первом квартале 2025 года экономика США, вырастет, но значительно меньше, чем прогнозировали ранее При этом за прошедшую неделю доллар потерял в цене 3,5%. Более того, это была худшая неделя для доллара с ноября 2022 года.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Сколько стоит доллар сегодня
На момент создания этого материала, доллар США торгуется на уровне 103,76. Во время торгов валюта упала в цене на 0,08%, информирует MarketWatch. Тогда как за 5 дней доллар подешевел почти на 2,79%, а с начала года – 4,35%.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.