Россия потеряла страны Запада как клиентов после начала полномасштабного вторжения в Украину, поскольку они существенно сократили объемы импорта. Однако агрессора спасла, в частности, Индия, которая является одной из крупнейших стран мира.

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Сколько Индия сэкономила благодаря России

С февраля 2022 года индийские нефтеперерабатывающие заводы сумели сэкономить не менее 10,5 миллиардов долларов. Они покупают российское сырье со значительными скидками.

Добавляют, что индийские нефтепереработчики усиливали свои усилия, чтобы иметь возможность импортировать нефть из России по сниженным ценам в период с апреля 2022 по май 2024 года. В результате Россия стала главным поставщиком нефти в Индию, подвинув с пьедестала Саудовскую Аравию.

Кроме того, в 2023 – 2024 финансовом году стоимость импорта нефти в Индию оценили в 139,86 миллиарда долларов. Также во время визита в Россию премьер-министр Нарендра Моди заявил, что торговое партнерство между странами принесло стабильность на международный рынок.