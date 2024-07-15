Реакцию курса биткоина на события в США прокомментировали некоторые инвесторы. Они считают, что попытка покушения на Дональда Трампа повысила его шансы на победу в президентских выборах, которые пройдут в ноябре.

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Покушение на Трампа спровоцировало стремительный рост биткоина

Дональд Трамп позиционирует себя, как сторонника криптовалют, однако его позиция за последние годы претерпела серьезные изменения. Крипторынок отреагировал на этот инцидент. В частности, флагман рынка – биткоин – в начале сессии в понедельник, 15 июля, подорожал почти на 9%.

В результате цифровая монета достигла максимального уровня за 2 недели. Речь идет о цене на уровне 62 698 долларов за монету. На этом фоне вырос годовой прирост курса монеты до 47%. На момент создания этого материала, биткоин торгуется на уровне 63 110 долларов за монету, согласно данным CoinMarketCap.

Вторая по популярности криптовалюта на рынке – Ethereum – также существенно подорожала. Речь идет о росте на 6,8% до 3322 долларов за монету. Другие цифровые монеты, которые входят в первую десятку активов по капитализации, также демонстрируют положительную динамику на рынке. Среди них Solana, Dogecoin и тому подобное.