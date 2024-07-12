Более того, объемы экспорта нефти из Саудовской Аравии лишь немного превышали минимальный показатель, который наблюдали в начале пандемии коронавируса.

Стоит внимания Чего можно ждать от рынка нефти в июле

Саудовская Аравия экспортирует меньшие объемы нефти

Саудовская Аравия в первый месяц лета – июнь – экспортировала за границу наименьшие объемы нефти за 10 месяцев. Такая ситуация возникла на фоне жесткой конкуренции на ключевых рынках. Кроме того, собственные потребности страны также существенно выросли.

Согласно оценке издания Bloomberg, нефтяной экспорт королевства в июне составил примерно 168 миллионов баррелей нефти. То есть дневной экспорт составлял ориентировочно 5,6 миллиона баррелей нефти. Далее – больше! Данные за июнь свидетельствуют, что объемы экспорта нефти лишь на 250 тысяч баррелей нефти в день больше самого низкого уровня, наблюдавшегося с начала пандемии.

Кроме того, Саудовская Аравия проигрывает конкуренцию на своих главных рынках сбыта. Прежде всего речь идет о Китае и Индии:

Для понимания, за прошлый месяц объем саудовской нефти, которую экспортировали в Китай, составил около 1,27 миллиона баррелей в день, что является наименьшим показателем с середины 2020 года.

Ситуация с Индией немного лучше, но там все равно зафиксировали спад. Объемы экспорта в Индию упали до самого низкого уровня с середины 2021 года.

Аналогичную динамику наблюдают также на рынке, который находится всего в нескольких днях пути от экспортных терминалов Саудовской Аравии в Персидском заливе. Экспорт королевства падает с начала 2022 года. Одна из ключевых причин общего спада – это конкуренция со стороны России, которая является членом ОПЕК+.