Поставки российской нефти дешевеют: почему это очень тревожный сигнал

Санкции стран G7 против России не достигают одной из главных целей, для которых они были введены. Об этом свидетельствуют данные Argus Media Ltd.

Речь идет о стоимости поставок российской нефти. Зато в G7 планировали наоборот благодаря санкциям добиться повышения стоимости поставок сырья государства-агрессора и лишить Кремль нефтедолларов.

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Поставки российской нефти становятся дешевле

Однако в реальности все происходит по-другому. Стоимость поставки известной марки российской нефти – Urals – клиентам в Азии упала до самого низкого уровня с октября. Речь идет о сырье, которое экспортируют из черноморского порта Новороссийск.

На момент создания этого материала, нефть Urals торгуется на рынке по цене на уровне 67,61 доллара за баррель, согласно данным OilPrice

Дешевая стоимость транспортировки российской нефти приводит к тому, что влияние западных санкций ослабевает. Кроме того, благодаря этому российские компании получать большую долю доходов от каждого барреля нефти, которую они продают в Китае и Индии. Именно эти страны стали главными рынками сбыта для российской нефти.

Падение стоимости поставок позволяет российским компаниям получать большую долю дохода от каждого барреля нефти, которую они продают покупателям в Китае и Индии, которые теперь стали крупнейшими рынками для страны с тех пор, как европейцы прекратили закупки. Напомним, что в апреле 2024 года Индия импортировала рекордные объемы нефти из России, достигнув многомесячного максимума.

По данным Argus, теперь поставки 1 миллиона баррелей марки нефти Urals на север Китая из Новороссийска стоит 7,2 миллиона долларов. Это на 3,2 миллиона долларов меньше, чем было в начале апреля.