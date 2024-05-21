Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия не прекращала сотрудничество в нефтяном секторе с агрессором. Например, благодаря покупке нефти из России Индия сэкономила миллионы долларов.

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Индия импортировала рекордные объемы нефти из России

В апреле Индия импортировала наибольшие объемы российской нефти за 9 месяцев. Этому способствовало возобновление транспортировки сырья танкерами крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот". Сообщают, что это танкеры, которые не попали под санкционные ограничения.

К теме! Индийские компании временно прекратили импортировать российскую нефть на танкерах от "Совкомфлота". Главная причина – в феврале США заявили, что суда компании вместе с ее 14 танкерами нарушают санкции Запада.

За прошлый месяц, первый месяц фискального 2024 – 2025 года, нефтеперерабатывающие заводы в Индии импортировали примерно 1,8 миллиона баррелей российской нефти в сутки.

Этот показатель вырос на 8,2% по сравнению с мартом. Общая доля России в Индии выросла с 32% в марте до 38% в апреле. Зато доля нефтяного импорта из Ближнего Востока (Ирак, Саудовская Аравия) в Индию за апрель снизилась с 46% до 41%.

Индия занимает третье место в мире по объемам импорта и потребления нефти. Поэтому, страна – это один из топовых клиентов на покупку российской нефти, которую транспортируют морским путем. С другой стороны, Россия остается главным поставщиком сырья в Индию, опередив Ирак и Саудовскую Аравию.