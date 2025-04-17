Планы ФРС относительно ставки экономики США

Глава Федерального резерва США Джером Пауэлл заявил, что центральный банк не будет спешить с любой корректировкой процентных ставок. Он подчеркнул, что регулятор стремится "дождется большей ясности" прежде чем принимать качество решения, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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Кроме того, Пауэлл заявил, что ожидает роста инфляции и замедления экономического роста из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа. По его словам, эти факторы могут создать серьезную дилемму для ФРС.

Стоит подметить, что на встрече в марте Федеральная резервная система США решила оставить ставку на текущем уровне – 4,25% – 4,5%. Регулятор добавил, что не спешит с дальнейшим снижением процентной ставки.

Напомним, что базовая инфляция в марте в США снизилась до 2,8% годовых. Это самый низкий показатель с марта 2021 года, пишет TradingEcenomics. Для понимания, прогнозировали, что годовая инфляция достигнет 3%.

Кроме того, Пауэлл отметил независимость деятельности как Федерального резерва, так и его непосредственно. Он подметил, что это "вопрос закона". Добавим, что в конце марта Джером Пауэлл преуменьшил беспокойство относительно инфляционного влияния тарифов президента Дональда Трампа.