Цена на медь установили новый рекорд

Цена на медь достигла нового исторического максимума на рынке. Речь идет о фьючерсах на металл на нью-йоркской бирже Comex, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Кроме того, цену на медь толкают вверх новости об остановке поставок из Чили из-за проблем на металлургическом заводе в Альтонорте. В общем медь подорожала до 5,22 доллара за фунт (453,59 грамма), что является новым рекордом. Предыдущий максимум зафиксировали 20 мая, когда цена меди была на уровне 5,199 доллара за фунт.

Напомним, что, что 20 марта цена на медь выросла до более 10 тысяч долларов за тонну. Стоимость металла достигла пикового уровня за 5 месяцев из-за усиления спроса на металл в мире и опасения относительно тарифов со стороны США. По состоянию на 26 марта тонна меди стоит более 9888 долларов, информирует Markets Insider.

К тому же в последние месяцы растет разрыв в цене на медь между биржами в Лондоне и Нью-Йорке. Этот индикатор достиг беспрецедентного уровня. Одна из ключевых причин – это то, что Трамп приказал Минфину США провести расследование Министерству торговли США провести расследование относительно импорта меди и внедрения вероятных тарифов. Мол, это необходимо по соображениям национальной безопасности.