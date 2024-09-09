Сколько можно снять наличных в банкомате за раз и день: лимиты от банков
Источник:НБУ
До окончания военного положения в Украине действуют ограничения на снятие наличных в банкоматах. Суммы варьируются в каждом банке.
Снятие наличных в банкоматах
Прежде всего стоит отметить, что Национальный банк Украины установил лимит на наличные в 2024 году на уровне до 100 тысяч гривен в день. Украинцы за рубежом могут за неделю – от понедельника до воскресенья – снять сумму в размере до 12 500 гривен.
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В то же время существует несколько причин, когда банкомат может не выдавать наличные клиенту. Среди самых распространенных следующие:
- Техническая неисправность конкретного банкомата;
- Наличие лимитов и ограничений со стороны банка;
- Недостаточное количество средств на счету клиента.
К теме! В понедельник, 9 сентября, НБУ опроверг информацию о введении якобы новых правил финансового мониторинга счетов клиентов в банках. Регулятор подчеркнул, что нет планов по установлению каких-либо дополнительных ограничений по счетам клиентов в банках.
Лимиты на снятие наличных от банков Украины
Кроме того, банки в Украине устанавливают собственные лимиты на снятие наличных в банкоматах. Речь идет как о государственных, так и частных банках. Ограничения на снятие наличных от банков:
- "ПриватБанк" позволяет снять за один раз 20 тысяч гривен, но операцию можно повторить через 3 часа;
- С карты "Ощадбанка" в сутки можно снять 50 тысяч гривен. Максимум для одной операции – 20 тысяч гривен;
- Лимит от Укрэксимбанка составляет 25 тысяч гривен за один раз. Тогда как количество операций в сутки неограниченно;
- Клиенты Райффайзен Банка за сутки имеют возможность снять в банкомате 20 тысяч гривен;
- "УКРГАЗБАНК" позволяет за один раз получить в банкомате 5 тысяч гривен и 20 тысяч гривен в сутки;
- ПУМБ и Укрсиббанк установили лимит на снятие наличных на уровне 20 тысяч гривен в день;
- Тогда как с карты ОТП Банк за один раз можно получить на руку 10 тысяч гривен. При этом количество операций в сутки неограниченно.