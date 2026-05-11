Кто может получить скидку 100% на коммуналку сейчас
- Пенсионеры определенных профессий, проживающих в сельской местности, имеют право на 100% скидку на оплату коммуналки.
- Скидка от 25% доступна для УБД, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших героев, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.
Часть украинцев имеет право на скидку на коммуналку. Она варьируется в пределах от 25% до 100%. Все зависит от того, к какой именно категории относится гражданин.
Кто имеет право на скидку 100% на коммуналку?
Пенсионеры, являющиеся представителями определенных профессий имеют право на 100% скидку на оплату коммуналки. Но только, если они проживают в сельской местности, сообщает ПФУ.
К профессиям, дающим право на эту льготу, относятся:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- работники музеев;
- работники библиотек и так далее.
Пенсионерам, которые ранее работали по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее 3 лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу,
– сообщает ПФУ.
Также скидку на коммуналку от 25% могут получить, в зависимости от категории:
- УБД;
- лица, которые приобрели инвалидность вследствие войны;
- члены семей погибших героев;
- пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС;
- дети войны и так далее, рассказывает юрист Михаил Вулах.
Михаил уточняет, что право на льготу не всегда означает ее начисление. Ведь также необходимо учесть ряд важных нюансов. В частности, занесены ли вы в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Это обязательно надо проверить.
Почему льгота на коммуналку может быть отменена?
Для части льготников установлен специальный лимит. Это ограничение, в частности, не касается УБД.
Важно! Указанный лимит распространяется именно на тех льготников, чья льгота зависит от дохода.
У тех, кому установлено это ограничение, льгота может отменяться, если среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода превышает лимит. Сейчас он – 4 660 гривен
Какие нюансы относительно льгот на коммуналку важно знать?
100% скидка не означает, что вы можете безлимитно пользоваться коммунальными услугами. Есть ограничения. Ведь льгота действует только на установленные нормативы. Если потребление происходит сверх лимита, за это придется доплатить по полному тарифу.
Граждане обязаны своевременно актуализировать данные. В частности, при определенных изменениях, таких как – выезд члена семьи за границу. Иначе льготы могут быть отменены. Более того, в случае осуществления переплаты, ее придется компенсировать.