Кто может получить скидку 100% на коммуналку сейчас

Часть украинцев имеет право на скидку на коммуналку. Она варьируется в пределах от 25% до 100%. Все зависит от того, к какой именно категории относится гражданин.

Кто имеет право на скидку 100% на коммуналку?

Пенсионеры, являющиеся представителями определенных профессий имеют право на 100% скидку на оплату коммуналки. Но только, если они проживают в сельской местности, сообщает ПФУ.

К профессиям, дающим право на эту льготу, относятся:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

работники музеев;

работники библиотек и так далее.

Пенсионерам, которые ранее работали по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее 3 лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу,

– сообщает ПФУ.

Также скидку на коммуналку от 25% могут получить, в зависимости от категории:

УБД;

лица, которые приобрели инвалидность вследствие войны;

члены семей погибших героев;

пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС;

дети войны и так далее, рассказывает юрист Михаил Вулах.

Михаил уточняет, что право на льготу не всегда означает ее начисление. Ведь также необходимо учесть ряд важных нюансов. В частности, занесены ли вы в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Это обязательно надо проверить.

Почему льгота на коммуналку может быть отменена?

Для части льготников установлен специальный лимит. Это ограничение, в частности, не касается УБД.

Важно! Указанный лимит распространяется именно на тех льготников, чья льгота зависит от дохода.

У тех, кому установлено это ограничение, льгота может отменяться, если среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода превышает лимит. Сейчас он – 4 660 гривен

Какие нюансы относительно льгот на коммуналку важно знать?