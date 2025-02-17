Сирия получила банкноты нацвалюты, которые готовили для режима Асада: при чем здесь Россия

В Сирию в 2025 году прибыл самолет с национальной валютой, которую напечатали в России. Во время правления Асада Россия и Сирия "помогали" друг другу с вопросами, которые связаны с наличной валютой.

Сирия получила партию наличности, которую печатали для Асада

Сирия получила партию банкнот сирийских фунтов, которые были напечатаны для режима Башара Асада. Речь идет о сотнях миллиардов сирийских фунтов, что конвертируется в десятки миллионов долларов США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Самолет с валютой для Сирии прибыл из России. Борт прибыл в аэропорт Дамаска. Сирийский центральный банк подтвердил получение наличных, но отметил, что информация о количестве этих средств неточная.

К теме! По состоянию на 16 февраля 2025 года доллар равнялся 13 005 сирийского фунта, по данным Investing.com. После свержения режима Асада Сирия столкнулась с кризисом ликвидности. В частности, новое руководство центрального банка страны сообщило, что стремится избежать печати сирийских фунтов, чтобы предотвратить всплеск инфляции.

Добавляют, что партию сирийских фунтов напечатали в России, еще когда у власти был Башар Асад. Просто эти средства не успели доставить в Сирию. Стоит подметить, что новая власть Сирии, которая руководит страной после свержения режима Асада, отказалось от печатания валюты в России.

Напомним, что Сирия помогала России получать наличные доллары и евро. В 2018 – 2019 годах Сирия отправила в Москву примерно 250 миллионов долларов. В общем вес грузов с наличной валютой оценили примерно в 2 тонны.