Сирія отримала партію готівки, яку друкували для Асада

Сирія отримала партію банкнот сирійських фунтів, які були надруковані для режиму Башара Асада. Йдеться про сотні мільярдів сирійських фунтів, що конвертується в десятки мільйонів доларів США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Літак з валютою для Сирії прибув з Росії. Борт прибув до аеропорту Дамаска. Сирійський центральний банк підтвердив отримання готівки, але наголосив, що інформація про кількість цих коштів неточна.

До теми! Станом на 16 лютого 2025 року долар дорівнював 13 005 сирійського фунта, за даними Investing.com. Після повалення режиму Асада Сирія зіткнулася з кризою ліквідності. Зокрема, нове керівництво центрального банку країни повідомило, що прагне уникнути друку сирійських фунтів, аби запобігти сплеску інфляції.

Додають, що партію сирійських фунтів надрукували в Росії, ще коли при владі був Башар Асад. Просто ці кошти не встигли доправити до Сирії. Варто підмітити, що нова влада Сирії, яка керує країною після повалення режиму Асада, відмовилося від друкування валюти в Росії.

Нагадаємо, що Сирія допомагала Росії отримувати готівкові долари та євро. У 2018 – 2019 роках Сирія відправила до Москви приблизно 250 мільйонів доларів. Загалом вагу вантажів з готівковою валютою оцінили приблизно у 2 тонни.