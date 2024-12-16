Режим Асад помогал России с иностранной валютой

Сирийские власти во время правления Башара Асада отправляли в Россию самолеты с иностранной валютой. Сообщают, что наличные транспортировали в 2018 – 2019 годах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Известно, что Сирия переправила в Россию примерно 250 миллионов долларов. Самолеты с наличными номиналами 100 долларов и 500 евро направляли в московский аэропорт "Внуково". Эти средства принадлежали Центральному банку Сирии. Вес этих грузов оценили примерно в 2 тонны. Полученную иностранную валюту размещали в российских банках.

Важно! В то же время Сирия сталкивалась с серьезным дефицитом валюты. Стоит добавить, что тогда режим Асада существенно зависел от военной поддержки России.

Напомним, что в Великобритании семья Асада и его союзники хранили миллионы долларов. Речь идет более 200 миллионов долларов. Эти активы арестовали после того, как официальный Лондон ввел санкции против сирийских властей.