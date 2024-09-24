Китай спасает свою экономику

Центральный банк Китая принял решение о снижении базовой ставки в стране, а также объявил о поддержке рынков недвижимости и акций, пишет Financial Times. Стоит понимать, что власти страны делают все, чтобы остановить замедление темпов роста второй по величине экономики в мире.

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В частности, в Китае сообщили о введении таких экономических стимулов:

Государственное финансирование для стимулирования фондового рынка и содействие выкупу акций;

Увеличение поддержки для сектора недвижимости, которую переживает серьезный кризис в последние несколько лет.

Напомним, что решение об экономических стимулах в Китае уже повлияло на рынок нефти, спровоцировав подорожание эталонных брендов. Для понимания, Китай – это крупнейший импортер нефти в мире.

К теме! Рост экономики Китая в последние несколько месяцев замедлялся. Все из-за затянувшегося спада на рынке недвижимости. Из-за этого было давление на потребительские настроения в стране, что привело к сокращению расходов.

Фондовые рынки Китая и Гонконга положительно отреагировали на решение регулятора. В частности, Индекс CSI 300 подорожал на 3,8%, достигнув лучшего результата с 2022 года. В то же время Индекс Hang Seng прибавил в цене 3,9% в том числе благодаря положительной динамике акций компаний материкового Китая.

Глава центрального банка Китая сообщил, что выше упомянутые меры направлены на поддержку стабильного роста экономики Китая и содействие умеренному восстановлению цен. В частности, власти Китая установили целевой показатель роста экономики на 5% в годовом исчислении. Однако экономисты достаточно скептически относятся к этому плану.