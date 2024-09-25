Юань стремительно дорожает на рынке

Китайский юань взлетел до самого высокого уровня за более чем год. Это реакция рынка на введение экономических стимулов во второй экономике мира, пишет Reuters.

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В целом юань вырос до пикового уровня за 16 месяцев по отношению к доллару США. Китайская валюта укрепила свои позиции на рынке на 0,65%, достигнув уровня 7,017 за доллар. Во время торговой сессии денежная единица также торговалась на уровне 7,0156 за доллар.

На момент создания этого материала, речь идет о курсе на уровне 7,03 юаня за доллар, согласно данным Google Финансы. Валютный стратег из OCBC заявил, что динамика юаня должна быть ориентирована на китайские фондовые рынки как на индикатор настроений.

К теме! Фондовые рынки Китая и Гонконга положительно отреагировали на новости о введении экономических стимулов. Биржевые индексы выросли на 3,8% и 3,9% соответственно.

Стоит добавить, что курс доллара в Китае с начала 2024 года упал на 1,17%. В годовом исчислении юань усилил свои позиции по отношению к доллару почти на 4%, информирует MarketWatch.