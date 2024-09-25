Где в Украине купить золотые слитки

Прежде всего стоит заметить, что НБУ 20 августа 2022 года снова разрешил банкам в Украине продавать в слитки банковских металлов. В частности, речь идет о золоте, серебро, платину и палладий, пишет Finance.ua.

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Всего в Украине продажу золотых слитков предлагают такие банки:

"ПриватБанк";

ОТП Банк;

Индустриалбанк;

Коммерческий индустриальный банк;

МТБ БАНК;

РВС Банк;

Радабанк;

Ощадбанк и тому подобное.

Стоит отметить, что на официальных сайтах банков указано, в каких городах и отделениях можно купить золотые слитки, актуальная цена драгоценного металла за грамм и тому подобное. Кроме того, кредиторы сообщают, какие еще операции доступны с золотом.

Напомним, что автор бестселлера "Богатый папа. Бедный папа" Роберт Кийосаки заявлял, что золото – это один из активов, который имеет потенциал для серьезного подороджчання. Соответствующий прогноз он сделал незадолго до решения Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок.

На мировом рынке золото в начале недели установило новый исторический рекорд – 2664 доллара за унцию. На момент создания этого материала, металл торгуется на уровне 2681 доллара за унцию, превзойдя предыдущий максимум. За почти 9 месяцев 2024 года золото подорожало примерно на 30%, информирует MarketWatсh.

Добавим, что НБУ обнародовал цену одного грамма золота по состоянию на 25 сентября 2024 года: