НБУ оштрафовал три банка на более 50 миллионов гривен

Украинский Нацбанк в мае 2024 года оштрафовал несколько кредиторов на десятки миллионов гривен. Регулятор применял штрафные санкции в связи с нарушениями в сфере финансового мониторинга.

В частности, речь идет о несоблюдении законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Стоит обратить внимание Как изменились цены на нефть за неделю

НБУ оштрафовал 3 банка на более чем 50 миллионов гривен

Самый большой штраф от НБУ получил "Ощадбанк". Государственный кредитор заплатит почти 34 миллиона гривен за нарушение правил финансового мониторинга. Речь идет о таких моментах:

ненадлежащей организации первичного финансового мониторинга;

недостатках во внутренних документах;

проблемы с автоматизацией процессов мониторинга;

недостаточное применение риск-ориентированного подхода при проверке клиентов.

В начале июня "Ощадбанк" получил еще один штраф от регулятора . Эту меру применили из-за нарушения требований законодательства, которые регулируют деятельность на платежном рынке. Банк обязан выплатить штраф в размере 170 тысяч гривен.

В мае центробанк применил штрафные санкции также против банков "Південний" и "А-Банк". Кредитора должны уплатить штрафы в размере 11 миллионов и более 10 миллионов гривен соответственно. Кредиторов наказали за ряд нарушений – от ненадлежащей проверки клиентов с высоким риском до несвоевременного представления информации на запросы регулятора.