Как изменилась стоимость нефти за неделю
Очередную неделю эталонные бренды нефти завершили со спадом. Черное золото демонстрирует отрицательную динамику на рынке третью неделю подряд.
Стоит внимания Сколько нефти осталось в недрах Земли и какие тенденции прогнозируют
Для понимания, нефти Brent за неделю подешевела на 2,5%, тогда как бренд нефти WTI – на 1,9%, информирует Reuters. Цены на нефть падают из-за беспокойства относительно спроса на рынке.
Какие факторы влияют на рынок нефти
На рынок нефти влияли заявления от ОПЕК+ о готовности поставить на паузу или вернуть политику увеличения объемов добычи сырья. Речь идет о Саудовской Аравии и России.
С другой стороны, данные из Китая продемонстрировали, что несмотря на то, что экспорт вырос второй месяц в мае, импорт сырой нефти упал. Это свидетельствует об обеспокоенности относительно спроса у крупнейшего в мире покупателя сырой нефти.