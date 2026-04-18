Когда за перевод денег на карту можно получить штраф до 34 тысяч гривен
- Штраф до 34 тысяч гривен можно получить за нарушение налогового законодательства во время перевода на карточку.
- Кроме того, к блокированию счетов украинцев могут привести переводы крупных сумм или нетипичные трансакции.
Переводы на карту давно стали привычным делом – несколько кликов, и деньги уже на счету. Поэтому украинцы пользуются этим ежедневно – от расчетов с друзьями до оплаты товаров или услуг.
Когда можно получить штраф за перевод?
Правда, существуют нюансы, о которых стоит знать, чтобы избежать неприятностей. Детали объяснили на портале Pravo UA.
Прежде всего стоит заметить, что в Украине не существует штрафов за перевод средств с карты на карту, если такие операции не нарушают законодательства и банковских правил.
И все же в некоторых случаях гражданам могут заблокировать трансакцию или даже счет, например:
- если речь идет о переводах крупных сумм или нетипичных для вашего счета трансакциях;
- в случае нарушения законодательства, например, переводов денег в поддержку незаконных организаций;
- когда превышен лимит трансакций, ведь у большинства банков и платежных сервисов есть дневное или месячное ограничение на сумму.
А вот получить штраф от 17 до 34 тысяч гривен можно при условии нарушения налогового законодательства при получении средств.
Во-первых, такое наказание предусмотрено для физлиц, которые получили деньги за торговлю, но не зарегистрировали бизнес.
Во-вторых, если ФЛП получил средства от предпринимательской деятельности на персональный счет, не уплатив налоги.
Заметьте! Любые доходы физлиц подлежат налогообложению в Украине. Поэтому если на карту регулярно поступают значительные суммы, налоговая может заинтересоваться их происхождением.
Ставка НДФЛ в Украине преимущественно составляет 18%, пишет ПФУ.
К слову, банки и платежные сервисы отслеживают операции клиентов в рамках финмониторинга. Если переводы выглядят подозрительными, у граждан могут попросить дополнительные объяснения или документы.
Как считают штрафы в Украине?
Необлагаемый минимум доходов граждан является базовой величиной для расчета штрафов и некоторых налоговых норм. При ссылках в законах или других нормативно-правовых актах обычно используют показатель в 17 гривен.
Однако для норм административного и уголовного законодательства размер определяют исходя из размера налоговой социальной льготы, которая составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, то есть 1 664 гривны.