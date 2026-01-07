Если этого не сделать, будет штраф: ко вниманию всех, кто имеет валюту

В Украине есть утвержденные правила, относительно ввоза и вывоза валюты. В частности, есть определенная сумма, которую можно провезти без декларирования. Сейчас установлен максимум это 10 000 евро.

Сколько денег можно провезти через границу?

Эти правила действуют как для украинцев, так и иностранцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможню.

Читайте также "Предсказал" арест Мадуро: как трейдер заработал более 400 тысяч долларов на ставке

Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования таможенному органу,

– сообщает таможня.

Обычно, сумму наличных и металлов пересчитывают по официальному курсу НБУ. Например, сегодня, как сообщает регулятор, 1 евро это – 49,7992 гривны.

Обратите внимание! Перерасчет также могут осуществлять по кросс-курсу, определенным согласно официальному курсу гривны к соответствующим иностранным валютам и банковским металлам.

Как задекларировать большую сумму наличных для перевозки через границу?

Для того чтобы задекларировать деньги, нужны такие документы:

паспорт;

а также – документы, подтверждающие происхождение валюты.

Заметим, что к документам, которые подтверждают происхождение валюты, сейчас относятся:

договор купли-продажи валюты;

договор дарения валюты;

документы, подтверждающие законность происхождения средств;

справка из финучреждения о снятии наличных с банковского счета.

Несовершеннолетние лица имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных валютным законодательством. При этом письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем,

– отмечает таможня.

Какие штрафы за отсутствие декларирования валюты и драгоценных металлов?

Сумму, которая превышает установленный лимит, нужно обязательно декларировать. За нарушение установленных правил придется понести ответственность, она разнится, зависимости от степени вины.

20% от суммы, которая больше нормы, придется отдать, если вы составили декларацию неправильно. А 100%, за уклонение от декларирования.

В некоторых случаях осуществляется привлечение к уголовной ответственности. Более того, за определенные нарушения может быть внедрен даже запрет на въезд в страну.

Важно! Также может быть осуществлена конфискация денег или, например, металлов, которые были неправомерно ввезены / вывезены через границу Украины.