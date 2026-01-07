Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Якщо цього не зробити, буде штраф: до уваги всіх, хто має валюту
7 січня, 14:10
3

Якщо цього не зробити, буде штраф: до уваги всіх, хто має валюту

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України валюту і метали в сумі до 10 000 євро без декларування.
  • Для декларування більшої суми потрібні паспорт і документи, що підтверджують походження валюти, такі як договір купівлі-продажу.

В Україні є затверджені правила, щодо ввезення та вивезення валюти. Зокрема, є визначена сума, яку можна провезти без декларування. Наразі встановлений максимум це 10 000 євро.

Скільки грошей можна провезти через кордон?

Ці правила діють як для українців, так і іноземців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митницю.

Читайте також "Передбачив" арешт Мадуро: як трейдер заробив понад 400 тисяч доларів на ставці

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі / вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу, 
– повідомляє митниця.

Зазвичай, суму готівки та металів перераховують за офіційним курсом НБУ. Наприклад сьогодні, як повідомляє регулятор, 1 євро це – 49,7992 гривні.

Зверніть увагу! Перерахунок також можуть здійснювати за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют і банківських металів.

Як задекларувати більшу суму готівки для перевезення через кордон?

Для того, аби задекларувати гроші, потрібні такі документи:

  • паспорт;
  • а також –  документи, що підтверджують походження валюти.

Зауважимо, що до документів, які підтверджують походження валюти, наразі належать:

  • договір купівлі-продажу валюти;
  • договір дарування валюти;
  • документи, які підтверджують законність походження коштів;
  • довідка з фінустанови про зняття готівки з банківського рахунку.

Неповнолітні особи мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі / вартістю, встановлених валютним законодавством. При цьому письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником, 
– наголошує митниця.

Які штрафи за відсутність декларування валюти та дорогоцінних металів?

  • Суму, яка перевищує встановлений ліміт, потрібно обов'язково декларувати. За порушення встановлених правил доведеться понести відповідальність, вона різниться, залежно від ступеня провини.

  • 20% від суми, яка більше норми, доведеться віддати, якщо ви склали декларацію неправильно. А 100%, за ухилення від декларування.

  • У деяких випадках здійснюється притягнення до кримінальної відповідальності. Щобільше, за певні порушення може бути впроваджена навіть заборона на в'їзд в країну.

Важливо! Також може бути здійснена конфіскація грошей чи, наприклад, металів, які були неправомірно ввезені / вивезені через кордон України.