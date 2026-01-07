Якщо цього не зробити, буде штраф: до уваги всіх, хто має валюту

В Україні є затверджені правила, щодо ввезення та вивезення валюти. Зокрема, є визначена сума, яку можна провезти без декларування. Наразі встановлений максимум це 10 000 євро.

Скільки грошей можна провезти через кордон?

Ці правила діють як для українців, так і іноземців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митницю.

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі / вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу,

– повідомляє митниця.

Зазвичай, суму готівки та металів перераховують за офіційним курсом НБУ. Наприклад сьогодні, як повідомляє регулятор, 1 євро це – 49,7992 гривні.

Зверніть увагу! Перерахунок також можуть здійснювати за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют і банківських металів.

Як задекларувати більшу суму готівки для перевезення через кордон?

Для того, аби задекларувати гроші, потрібні такі документи:

паспорт;

а також – документи, що підтверджують походження валюти.

Зауважимо, що до документів, які підтверджують походження валюти, наразі належать:

договір купівлі-продажу валюти;

договір дарування валюти;

документи, які підтверджують законність походження коштів;

довідка з фінустанови про зняття готівки з банківського рахунку.

Неповнолітні особи мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі / вартістю, встановлених валютним законодавством. При цьому письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником,

– наголошує митниця.

Які штрафи за відсутність декларування валюти та дорогоцінних металів?

Суму, яка перевищує встановлений ліміт, потрібно обов'язково декларувати. За порушення встановлених правил доведеться понести відповідальність, вона різниться, залежно від ступеня провини.

20% від суми, яка більше норми, доведеться віддати, якщо ви склали декларацію неправильно. А 100%, за ухилення від декларування.

У деяких випадках здійснюється притягнення до кримінальної відповідальності. Щобільше, за певні порушення може бути впроваджена навіть заборона на в'їзд в країну.

Важливо! Також може бути здійснена конфіскація грошей чи, наприклад, металів, які були неправомірно ввезені / вивезені через кордон України.