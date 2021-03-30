Шаг в будущее: Visa начнет принимать платежи в криптовалюте
Американская платежная компания Visa разрешила клиентам рассчитываться стейблкоинами в своей системе. О деталях смелого эксперимента – читайте дальше.
Источник:Business Insider India
Американский гигант запустил пилотный проект совместно с криптоплатформой Crypto.com и криптобанком Anchorage. Visa уже провела первую успешную транзакцию, перечислив USD Coin на собственный Ethereum-адрес в криптобанк Anchorage.
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Шаг в будущее
Глава отдела криптовалют Visa Куй Шеффилд заявил, что компания осознает, что все больше клиентов в мире стремятся иметь возможность хранить и использовать криптовалюту.
Именно поэтому, весь прошлый год они потратили на создание способов расчета с помощью цифровых валют в рамках уже имеющейся инфраструктуры. Добавим, что Visa работает на более чем 200 рынках и в 160 валютах .
Visa разрешила проводить платежи в криптовалютах / Фото unsplash
Другие партнеры Visa смогут проводить операции с криптовалютой уже до конца 2021 года. Поэтому, если клиент захочет использовать криптовалютну карту Visa для оплаты товаров, то стейблкоины, которые хранятся в кошельке, будут конвертированы в традиционные валюты.
Курсы обмена стейблкоинов подвержены меньшим колебаниям, чем других криптовалюты. Visa стала первой в мире большой платежной системой, которая позволила использовать криптовалют. Paypal и Mastercard также активно работают над биткоин-транзакциями на своих платформах.
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