Американская платежная компания Visa разрешила клиентам рассчитываться стейблкоинами в своей системе. О деталях смелого эксперимента – читайте дальше.

Американский гигант запустил пилотный проект совместно с криптоплатформой Crypto.com и криптобанком Anchorage. Visa уже провела первую успешную транзакцию, перечислив USD Coin на собственный Ethereum-адрес в криптобанк Anchorage.

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Шаг в будущее

Глава отдела криптовалют Visa Куй Шеффилд заявил, что компания осознает, что все больше клиентов в мире стремятся иметь возможность хранить и использовать криптовалюту.

Именно поэтому, весь прошлый год они потратили на создание способов расчета с помощью цифровых валют в рамках уже имеющейся инфраструктуры. Добавим, что Visa работает на более чем 200 рынках и в 160 валютах .

Visa разрешила проводить платежи в криптовалютах / Фото unsplash

Другие партнеры Visa смогут проводить операции с криптовалютой уже до конца 2021 года. Поэтому, если клиент захочет использовать криптовалютну карту Visa для оплаты товаров, то стейблкоины, которые хранятся в кошельке, будут конвертированы в традиционные валюты.

Стейблкоин – тип криптовалюты, связанный с запасами обычных валют или физических товаров. Например, нефти или золота. Эти монеты имеют все преимущества биткоина. USD Coin – это цифровая монета, стоимость которой зависит от доллара США.

Курсы обмена стейблкоинов подвержены меньшим колебаниям, чем других криптовалюты. Visa стала первой в мире большой платежной системой, которая позволила использовать криптовалют. Paypal и Mastercard также активно работают над биткоин-транзакциями на своих платформах.